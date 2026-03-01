En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene autoridad legal para aplicar medidas severas cuando un contribuyente no paga sus deudas fiscales. Entre ellas, se encuentra el embargo de cuentas bancarias, una herramienta que permite al organismo congelar fondos y utilizarlos para saldar impuestos impagos. La medida, conocida como bank levy, no se ejecuta de manera inmediata, pero sí puede activarse si la persona ignora reiteradamente los avisos formales y no regulariza su situación dentro del plazo establecido. El Internal Revenue Service (IRS) puede avanzar con el embargo cuando se cumplen determinadas condiciones legales. No se trata de una decisión automática, sino de un procedimiento que sigue etapas formales. El embargo puede aplicarse si: Antes de congelar fondos, el IRS envía varias cartas detallando el monto adeudado y advirtiendo sobre las posibles consecuencias. Si no hay respuesta, la agencia puede ordenar al banco retener el dinero disponible en la cuenta. Cuando se activa un embargo bancario del IRS, la entidad financiera debe congelar los fondos durante un período determinado. Si el contribuyente no actúa dentro de ese plazo, el dinero puede ser transferido al Gobierno para cubrir la deuda. El alcance no se limita solo a cuentas corrientes o cajas de ahorro. En algunos casos, también pueden verse afectados: Por eso, el control fiscal del IRS se considera una de las herramientas más contundentes en materia de recaudación. Especialistas en impuestos recomiendan actuar de inmediato ante cualquier carta del IRS. Ignorarla puede acelerar el proceso de embargo. Entre las opciones disponibles se encuentran: En muchos casos, responder a tiempo permite frenar el embargo de cuentas bancarias y negociar alternativas antes de que el congelamiento se haga efectivo.