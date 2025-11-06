El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó a todos los ciudadanos que las licencias de conducir y las tarjetas de identificación Real ID dejaron de emitirse como se conocían.

Este tipo de credenciales, que desde el 7 de mayo son fundamentales para residentes de todos los estados que deban visitar oficinas gubernamentales, centrales nucleares o abordar vuelos nacionales tienen un distintivo claro: su estrella en la esquina superior derecha .

Sin embargo, hace pocos meses Texas anunció un cambio en el aspecto y las características de estos documentos, que ahora se emiten con sistemas mejorados de seguridad.

Cómo es ahora el nuevo documento de Texas

Aunque la estrella se mantiene presente en este tipo de licencias e identificaciones, pues es el sello que garantiza su cumplimiento con la Real ID, ahora su color no es más dorado, sino que los nuevos ejemplares cuentan con una estrella negra.

Este cambio de color está acompañado de nuevas medidas precautorias, como por ejemplo su fabricación con policarbonato, que busca aumentar la resistencia a manipulaciones y hacer que sean más difíciles de falsificar.

Se añadieron también cambios en la disposición de su información, pues ahora el modelo busca presentar los datos de manera más clara.

Qué debo hacer si tengo el documento que Texas ya no emite

Los modelos antiguos de identificación continuarán siendo válidos para todos los ciudadanos que los tengan y podrán utilizarse sin ningún tipo de inconveniente.

La estrella negra figurará en las credenciales tramitadas desde cero o renovadas durante el último tiempo. Es esencial considerar que las autoridades habilitan el trámite de renovación hasta dos años antes o después de su fecha de caducidad.

Para fines identificatorios en los aeropuertos de Estados Unidos, TSA clarifica en su sitio web oficial que estos documentos serán considerados válidos con hasta dos años de vencimiento. De haber superado este período, será necesario consultar la lista de alternativas aceptadas para volar.