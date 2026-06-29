El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) recuerda en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que los conductores deben cumplir en función de su lugar de residencia para poder registrar el vehículo sin inconvenientes.

En el caso de los residentes de 17 condados, las autoridades exigirán como regla obligatoria que se presente ante el DMV una acreditación de que se aprobaron los testeos de emisiones.

Texas prohibirá el registro vehicular a quienes no cumplen con este control clave

Los vehículos de Brazoria, Collin, Dallas, Denton, El Paso, Ellis, Fort Bend, Galveston, Harris, Johnson, Kaufman, Montgomery, Parker, Rockwall, Tarrant, Travis y Williamson deben superar una prueba de emisiones antes de poder ser registrados en Texas en julio o durante los meses venideros.

Esta prueba se conoce como Diagnóstico a Bordo de Segunda Generación (OBDII) y, según lo informa el Departamento de Seguridad Pública de Texas, “utiliza un ordenador a bordo para probar y monitorizar todos los componentes y sistemas relacionados con las emisiones del vehículo”.

Además, se exigirá también que se presente una cobertura de seguro. Esta debe cumplir con los montos mínimos para tres categorías: persona, accidente y daños a la propiedad.

Los vehpiculos que no aprueben el control de emisiones, no podrán ser registrados. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Información importante para quienes conduzcan coches comerciales

En el caso de los rodados que se utilizan con fines comerciales, se exige que todos presenten una inspección comercial aprobada, sin importar el condado en el que resida el conductor.

Licencia de conducir en Texas: uno por uno los pasos para solicitarla

Por otra parte, las autoridades indican que, para poder adquirir su primer permiso de circulación en el estado, todos los conductores nuevos deben

Presentar una solicitud de licencia de conducir y la documentación necesaria

Programar una cita en una oficina de licencias de conducir

Pagar la tarifa de solicitud de la licencia de conducir

Brindar las huellas del pulgar para una verificación de antecedentes penales

Solicitar que le tomen una foto

Pasar un examen de la vista

Completar y aprobar pruebas de conocimiento y conducción del proveedor del estado o un proveedor externo certificado

Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.