Los conductores de Texas pueden ver importantes consecuencias sobre sus licencias de conducir si acumulan determinados incumplimientos relacionados a las obligaciones legales, como la revocación o el rechazo de emisión del carné.

Esta medida, que se aplica sobre quienes acumularon atrasos en la manutención de sus hijos, requiere de la intervención de la Oficina del Procurador General de Texas y los tribunales estatales.

Quiénes podrían perder su licencia de conducir en Texas

La normativa indica que la revocación puede aplicarse para quienes se encuentren en estado de morosidad respecto del pago de manutención infantil.

Cuando se aplica esta medida, el Departamento encargado de las licencias de conducir puede

Revocar una licencia de conducir vigente

Negar la emisión de una nueva licencia

Mantener la restricción hasta que se resuelva la situación

Texas puede suspender las licencias de conducir de los deudores de manutención infantil. Imagen ilustrativa ChatGPT

Qué deben hacer estos constructores para recuperar su licencia de conducir en Texas

Esta revocación o denegación permanecerá vigente hasta que la Oficina del Procurador General o el tribunal, según corresponda, envía una orden diciendo que deje sin efecto o suspendida esa medida.

Cuando se cumplan los requisitos exigidos por las autoridades competentes, la situación de elegibilidad del conductor puede ser nuevamente actualizada.

Información importante para conductores en Texas

La normativa también establece que quienes perdieron su licencia debido a atrasos en el pago de la manutención infantil ya no son elegibles para obtener una licencia ocupacional (occupational license), una autorización especial que en otros casos permite conducir con ciertas limitaciones.