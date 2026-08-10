La escasez de profesionales sanitarios ha dejado de ser una proyección futura, convirtiéndose en un desafío inmediato para el sistema de salud estadounidense. Ante esta situación, Texas ha tomado una determinación que desafía décadas de tradición médica: permitir que médicos formados en el extranjero ejerzan sin la necesidad de completar una residencia local integral.

Esta medida, formalizada mediante la Ley HB 2038, también conocida como el “DOCTOR Act”, tiene como objetivo cubrir vacantes críticas, disminuir las listas de espera y prevenir el colapso en los hospitales de áreas rurales y ciudades intermedias del estado.

Este cambio es significativo: por primera vez, la Green Card médica deja de estar vinculada de forma obligatoria a una residencia tradicional en Texas , siendo sustituida por un sistema de supervisión prolongada.

Qué disposiciones introduce la reciente ley HB 2038 en Texas

La normativa, aprobada en diciembre de 2025, facilita a médicos con formación internacional la posibilidad de ejercer bajo un esquema alternativo:

No deberán completar una residencia íntegra en Texas.

Podrán desempeñar funciones durante cuatro años bajo supervisión profesional , en vez de los típicos siete años de formación convencional.

, en vez de los típicos siete años de formación convencional. El objetivo primordial es aumentar de manera expedita la base médica activa.

Este cambio responde a dos factores estructurales: el envejecimiento de la planta médica actual y el crecimiento poblacional sostenido, particularmente en la parte sur del estado y en zonas rurales.

Referente al perfil de los profesionales, The Texas Tribune destacó:

“De los 100.000 médicos con licencia en Texas, aproximadamente una cuarta parte se formó fuera de Estados Unidos, reflejando la proporción nacional. No se tiene claridad sobre cuántos de ellos ejercen realmente la medicina”.

Atención médica del IMSS en México. Fuente: Shutterstock

Por qué Texas adoptó esta determinación

A diferencia de otros estados, Texas enfrenta una combinación crítica:

Crecimiento demográfico acelerado.

Aumento de población envejecida.

Falta de especialistas en medicina general, pediatría y salud comunitaria.

Dificultad para atraer médicos a zonas alejadas de grandes ciudades.

El legislador Tom Oliverson expuso la esencia del problema: “En términos generales, existen individuos dispuestos a trasladarse para ejercer la medicina en nuestro estado y que tienen la capacidad de hacerlo. Todos ellos son médicos. Sin embargo, no pueden ejercer aquí o el proceso es tan arduo que optan por no hacerlo”.

Requisitos necesarios para que los médicos extranjeros obtengan autorización para ejercer en Texas

La ley no habilita automáticamente a cualquier profesional. Los médicos deberán cumplir con exigencias formales y técnicas, entre ellas:

Poseer cinco años de experiencia previa.

Demostrar competencia en inglés .

No tener antecedentes disciplinarios.

Aprobar los exámenes de licencia exigidos en Estados Unidos.

Contar con una oferta laboral concreta en Texas.

Esto busca evitar una flexibilización sin control y mantener estándares mínimos de calidad asistencial.

Impacto potencial en las oportunidades laborales disponibles

Uno de los aspectos más críticos es el impacto sobre los salarios y las condiciones laborales. El doctor Iván Meléndez indicó que el inconveniente no radica únicamente en los recursos humanos, sino también en los financieros: “Los pagos de seguros, así como los recortes a Medicare y Medicaid, sin duda han influido en la economía de la atención médica. No considero que sea la causa principal de nuestra escasez”.

Además, agregó que aunque la normativa podrá atraer profesionales, no necesariamente mejorará de inmediato las condiciones económicas del sector. Acerca del riesgo de abuso laboral, el especialista afirmó: “En relación con la posibilidad de que estos médicos sean objeto de abuso a través de la reducción de reembolsos o de que los hospitales se aprovechen de ellos, la junta ha establecido medidas que contribuyen a reducir la probabilidad de que ello ocurra”.