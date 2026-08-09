En Texas, una nueva legislación permite desalojos exprés en plazos que pueden iniciar a partir de los 10 días y restringe la capacidad de los tribunales locales para detener el proceso. Esta norma entró en vigor el 1° de enero de 2026 y tiene como objetivo a ocupantes no autorizados, denominados squatters.

La medida agiliza trámites, estandariza notificaciones y establece calendarios obligatorios para que los jueces determinen la posesión. La intención es clara: recuperar la propiedad de manera expedita y reducir demoras. Sin embargo, organizaciones que critican esta medida advierten que inquilinos de buena fe podrían contar con menos tiempo para defender sus derechos.

¿Cómo se implementará el desalojo en un plazo de 10 días sin la protección que ofrecen los tribunales?

La ley estipula ventanas estrictas: la audiencia debe llevarse a cabo entre el día 10 y el 21 desde la presentación de la demanda, sin que los tribunales consideren mediaciones u otros requisitos. En caso de que no existan hechos debatidos, el juez puede fallar sin juicio completo.

Puntos clave del procedimiento:

Notificación por correo, entrega en el inmueble, en mano o electrónica (si existió un acuerdo).

por correo, entrega en el inmueble, en mano o (si existió un acuerdo). Plazos perentorios y no prorrogables de acuerdo a normativas locales.

perentorios y no prorrogables de acuerdo a normativas locales. Ejecución expedita de la orden de posesión.

La ley estipula ventanas estrictas: la audiencia debe llevarse a cabo entre el día 10 y el 21 desde la presentación de la demanda, sin que los tribunales consideren mediaciones u otros requisitos. . Foto: IA

¿A quiénes impacta y cuáles son las modificaciones para propietarios e inquilinos?

El impacto directo recae sobre ocupantes no autorizados, pero también afecta a desalojos residenciales, dado que se acotan apelaciones y se exige depósitos de renta para que los inquilinos puedan permanecer en la vivienda durante el proceso correspondiente.

Qué aspectos considerar: