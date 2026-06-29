Adiós visa y pasaporte: Estados Unidos aceptará la entrada legal a todos los extranjeros que presenten la Tarjeta de Cruce Fronterizo

La visa americana es un documento fundamental para aquellos que aspiran a visitar Estados Unidos como turistas. A menos que sean ciudadanos de un país que disfrute de privilegios para no requerirla, las autoridades la exigirán para autorizar el ingreso al puerto de entrada, donde se llevará a cabo la inspección pertinente.

En este marco, los mexicanos que cumplan con los requisitos necesarios para esta categoría podrían solicitar un permiso alternativo que les permita ingresar a EE.UU. sin la necesidad de poseer una visa. Dependiendo del método de viaje, también podría evitarse la exigencia de un pasaporte: se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) .

Un nuevo permiso habilita el ingreso legal a Estados Unidos sin requerir visa ni pasaporte.

Conforme a la información proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), esta tarjeta incorpora tecnología avanzada que optimiza a las autoridades el verificación de identidad de su poseedor.

Puede ser presentado como documento único válido para viajar exclusivamente cuando la entrada se efectúa por tierra, embarcaciones de placer o ferris directamente desde México hacia Estados Unidos, permitiendo el desplazamiento por turismo o negocios por un máximo de 30 días de manera restringida.

Adiós visa y pasaporte: Estados Unidos permitirá la entrada legal a todos los extranjeros que puedan mostrar este único documento

Este documento tiene una validez de hasta 10 años, permitiendo la realización de múltiples viajes en ese lapso.

Guía fundamental para el acceso legal a Estados Unidos sin pasaporte

Las personas que posean un BCC y accedan por tierra o mar, según las vías previamente mencionadas, únicamente estarán autorizadas para visitar la “zona fronteriza”, que está definida de la siguiente manera:

California : a menos de 40 km de la frontera

Arizona : a menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se ubique más al norte

Texas: a menos de 40 km de la frontera

Aunque puede utilizarse de manera independiente para realizar ciertos viajes breves, si el BCC se presenta junto a un pasaporte válido, cumple la misma función que una visa de tipo B y es aceptada para ingresar a cualquier parte del país, sin importar el medio de transporte elegido para el viaje.

Requisitos necesarios para gestionar el documento que facilita el ingreso legal a Estados Unidos

Al gestionar este documento, es imperativo cumplir con los requisitos fundamentales que se detallan a continuación.