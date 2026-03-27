La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en el país, ya que no solo permite la conducción, sino que también se utiliza como identificación oficial en Estados Unidos. En ese marco, muchos estados modificaron sus normativas para fortalecer la seguridad vial y actualmente varias jurisdicciones han establecido criterios para determinar quiénes son los conductores que no pueden renovar este documento. Estas personas deberán cumplir con una normativa esencial para obtener la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). De lo contrario, no podrán volver a conducir un coche. Las autoridades del DMV de ciertos estados han adoptado nuevas medidas de seguridad con el objetivo de reducir los siniestros viales. Una de las más relevantes se centra en los conductores mayores de 65 años de edad. Con el propósito de garantizar que las personas de edad avanzada mantengan estándares de seguridad al conducir, se implementó un cambio que busca verificar su aptitud física y visual de manera directa. Estas personas deberán renovar su documento únicamente de forma presencial, lo que implica que ya no tendrán acceso a la metodología virtual para mantener su vigencia.