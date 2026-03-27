El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dispone de diversas herramientas para la recuperación de impuestos adeudados cuando ciudadanos y extranjeros tributantes mantienen obligaciones pendientes durante extensos períodos. En ciertas circunstancias, cuando las notificaciones previas no obtienen respuesta, el organismo puede intensificar sus acciones de contacto, lo que podría incluir visitas presenciales a domicilios o establecimientos comerciales. El proceso fundamental que los contribuyentes deben llevar a cabo es presentar su declaración de impuestos y abonar cualquier saldo pendiente dentro del plazo estipulado. En caso de que este procedimiento se demore o se desatiendan las obligaciones fiscales, el IRS tiene la facultad de iniciar acciones de cobro para recuperar la deuda. Es fundamental que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades fiscales para evitar complicaciones futuras. La presentación oportuna de la declaración es, en ese sentido, un punto clave para mantener una buena relación con las autoridades fiscales. Aunque la mayoría de las comunicaciones del IRS se realizan por correo, en determinados casos el organismo puede enviar representantes para: