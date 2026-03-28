La escalera mecánica más grande del mundo ya está en funcionamiento y se convirtió en uno de los proyectos de infraestructura más llamativos de China: costó u$s 23 millones, recorre casi un kilómetro y tarda 21 minutos en completarse de punta a punta. El sistema fue inaugurado en Wushan, una región montañosa sobre el río Yangtsé, donde las condiciones geográficas obligaron a desarrollar una solución única para facilitar el transporte de personas en pendientes extremas. Con más de dos docenas de tramos de escaleras y ascensores conectados, la obra no solo apunta al turismo sino también a resolver problemas cotidianos de movilidad en zonas donde antes los trayectos podían demorar hasta una hora. La escalera mecánica más grande del mundo destaca por su escala y complejidad, en un país acostumbrado a megaproyectos de infraestructura. Se trata de un sistema al aire libre que atraviesa una ladera empinada y conecta distintos niveles urbanos. El proyecto, conocido como “Goddess escalator”, fue desarrollado durante cuatro años y no tiene precedentes similares, según sus propios ingenieros. Su diseño combina múltiples segmentos que funcionan de manera integrada. Además, el sistema fue fabricado por la empresa suiza Schindler y transportado desde Shanghái, lo que refleja la participación internacional en proyectos de gran escala dentro del país. La construcción de la escalera mecánica más grande del mundo implicó una inversión de aproximadamente u$s 23 millones, en línea con la estrategia de China de seguir impulsando obras de infraestructura incluso en regiones menos desarrolladas. Actualmente, el sistema tiene un uso intensivo tanto por residentes como por turistas. Se estima que unas 9.000 personas lo utilizan diariamente, pagando una tarifa accesible por trayecto. Durante festividades recientes, el flujo de visitantes superó ampliamente el promedio diario, consolidando al proyecto como una nueva atracción.