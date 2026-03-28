En Alabama, la normativa estatal otorga considerables flexibilidades a los progenitores al momento de inscribir a sus hijos recién nacidos, permitiendo que los niños sean registrados en los documentos oficiales con un apellido diferente al de su padre o madre. Esta disposición particular se encuentra respaldada por una normativa del Alabama Administrative Code, que regula el registro de nacimientos en el estado y exime legalmente a los padres de la obligación de transmitir su apellido, siempre que se cumplan ciertos requisitos formales al momento de realizar el trámite. Esto en la práctica no solo implica que los progenitores tienen la facultad de asignar a sus hijos apellidos distintos a los propios, sino que también se les permite crear apellidos o registrarlos con otro diferente de manera simbólica. La normativa vigente establece una serie de reglas a cumplir para la inscripción del nombre del bebé, el cual puede diferir del de sus progenitores Esta regulación rige desde el 25 de julio de 2007 y se mantiene actualmente en vigor para todas las anotaciones de nacimientos efectuadas en el estado.