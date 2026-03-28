El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informa a todos los interesados en tramitar por primera vez una licencia de conducir sobre los documentos obligatorios que deben ser presentados al realizar esta gestión. Al realizar la solicitud por primera vez, el estado requiere que la solicitud se presente de manera presencial y que los documentos requeridos sean entregados en ese momento, constituyendo así el primer paso de una serie de requisitos que deben ser cumplidos. Es fundamental que todos los documentos se encuentren vigentes al momento de su presentación, ya que el DPS no aceptará aquellos que estén caducados. Para poder solicitar este documento esencial, las autoridades requerirán que se presente: De acuerdo con lo indicado por las autoridades, para poder realizar el trámite completo es necesario