En esta noticia
El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son las reglas que todos los conductores del estado deben respetar en relación con las multas de tránsito para prevenir que la licencia de conducir sea suspendida.
Bajo el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor, el DMV identifica los llamados “conductores de alto riesgo”. Se trata de un mecanismo de puntos cuya cantidad dependerá de la infracción que se esté cometiendo y que pueden determinar cuándo suspender el carné de circulación.
En ese marco, la conducción con exceso de velocidad está sumamente penalizada y, acumular varias infracciones de esta índole en dos años puede convertirse en motivo de suspensión.
Cuándo puede Nueva York quitar una licencia de conducir
Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.
Así, a cada tipo de infracción se le atribuye un puntaje específico, siendo los siguientes los que corresponden a velocidad en exceso:
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
Los conductores que acumulen más de 11 puntos en 2 años verán la suspensión de su licencia.
Otras infracciones penalizadas por el sistema de puntos de Nueva York
Por su parte, también se penalizará cualquiera de las faltas incluidas en esta lista
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- Utilizar dispositivos electrónicos: 5 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
En estos casos, las autoridades informarán sobre el tiempo en el que permanecerá suspendida la licencia y cuáles son los pasos a seguir.