El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son las reglas que todos los conductores del estado deben respetar en relación con las multas de tránsito para prevenir que la licencia de conducir sea suspendida.

Bajo el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor, el DMV identifica los llamados “conductores de alto riesgo”. Se trata de un mecanismo de puntos cuya cantidad dependerá de la infracción que se esté cometiendo y que pueden determinar cuándo suspender el carné de circulación.

En ese marco, la conducción con exceso de velocidad está sumamente penalizada y, acumular varias infracciones de esta índole en dos años puede convertirse en motivo de suspensión.

Cuándo puede Nueva York quitar una licencia de conducir

Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

Así, a cada tipo de infracción se le atribuye un puntaje específico, siendo los siguientes los que corresponden a velocidad en exceso:

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Los conductores que acumulen más de 11 puntos en 2 años verán la suspensión de su licencia.

Podrán suspender la licencia de conducir a quienes reiteradas veces en dos años hayan circulado a más velocidad de lo que debían. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Otras infracciones penalizadas por el sistema de puntos de Nueva York

Por su parte, también se penalizará cualquiera de las faltas incluidas en esta lista

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

Utilizar dispositivos electrónicos : 5 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos