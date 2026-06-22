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Quienes tengan pensado abordar un vuelo dentro de Estados Unidos en junio, pero no cuenten con una credencial Real ID u otro documento aceptable, podrán optar por realizar el nuevo control de identidad alternativo de TSA.

Identificarse bajo las medidas establecidas por la Ley federal Real ID es un paso obligatorio y fundamental para poder viajar dentro del país. Caso contrario, las autoridades no permitirán el abordaje a la aeronave.

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Quiénes no necesitarán presentar pasaporte, documento o credenciales para volar en junio en Estados Unidos

El pasaporte y la licencia de conducir son credenciales válidas para identificarse nacionalmente, pero cuando no se disponga de ellas o de ninguna de las incluidas en la lista oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), puede utilizarse TSA ConfirmID.

“El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerida para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indican las autoridades.

Quienes usen TSA ConfirmID tendrán que pagar 45 dólares.
Quienes usen TSA ConfirmID tendrán que pagar 45 dólares.Fuente: ShutterstockShutterstock

De optar por este mecanismo, habrá que pagar 45 dólares y mostrar luego a la autoridad el papel o comprobante de que se realizó el trámite.

En general este proceso durará entre 10 y 15 minutos.

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Cómo pagar este control para volar sin mostrar pasaporte, documento o credenciales en Estados Unidos

De elegir este tipo de verificación, será necesario

  • Dirigirse al sitio de Pay.gov
  • Introducir nombre legal del viajero
  • Fecha de inicio del viaje (aunque el pago sólo es válido después de 10 días de la fecha introducida)
  • Una cuenta bancaria válida, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o Paypal

Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos.