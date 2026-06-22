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Paraguay, Venezuela y Colombia mantienen requisitos estrictos de ingreso y salida de visitantes que todos los interesados en viajar hacia estos destinos deben conocer para evitar inconvenientes no sólo con las autoridades migratorias, sino también con las aerolíneas.
Uno de los puntos esenciales a considerar antes de realizar cualquier traslado internacional es verificar la validez del pasaporte, pues un simple chequeo de rutina puede permitir renovar a tiempo esta identificación internacional -en caso de que sea necesario- y ahorrar inconvenientes posteriores.
Asimismo, es importante considerar que cada nación establece sus propios requisitos en lo que respecta a la validez de este documento, que deben respetarse y conocerse de manera previa para evitar cualquier contratiempo.
Requisitos de pasaporte que Paraguay exige a todos los viajeros
La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay indica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.
No obstante, para los nacionales que pertenecen a países del Mercosur sólo se exige un documento de identidad vigente del país de origen.
Requisitos de pasaporte que Venezuela exige a todos los viajeros
Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores indica que todos los visitantes deben presentar un pasaporte original y una fotocopia, con una validez mínima de al menos 6 meses para que la estadía pueda autorizarse.
Requisitos de pasaporte que Colombia exige a todos los viajeros
En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores especifica que todos los extranjeros visitantes deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda
- Pasaporte válido y vigente
- Pasaporte preferencial
- Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados
- Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR
- Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR
- Permiso de Protección Temporal-PPT
- Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia
Otros documentos y requisitos que en general verificarán todas las autoridades
Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como
- Pasaporte sin roturas ni marcas extra oficiales
- Documentos de identidad necesarios según cada destino
- Coincidencia plena entre los datos declarados y aquellos que figuran en los documentos
- Permisos y visados al día, según corresponda en cada caso
- Cumplimiento de todos los requisitos sanitarios y de equipaje