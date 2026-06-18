El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley HB 991 , conocida como Florida SAVE Act. La norma obliga al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) a cambiar el formato de las licencias de conducir y tarjetas de identificación del estado.

La disposición exige que estos documentos muestren de forma visible el estatus de ciudadanía del titular. El cambio comenzará a aplicarse de manera gradual desde el 1° de enero de 2027 y ya enfrenta demandas judiciales de organizaciones civiles.

¿Qué cambia exactamente en las licencias de conducir de Florida?

Desde 2027, toda licencia o ID nueva, renovada o reemplazada deberá indicar si el titular es ciudadano estadounidense. Quienes no lo sean recibirán la marca “NC” (not a citizen), aunque tengan residencia legal permanente.

El cambio no es retroactivo. Las licencias vigentes mantienen su validez hasta el vencimiento, y la actualización solo ocurre al tramitar, renovar o reemplazar el documento. El FLHSMV compartirá los datos de ciudadanía con la Secretaría de Estado.

Documentos que la ley acepta como prueba de ciudadanía

Pasaporte estadounidense

Acta de nacimiento

Certificado de naturalización

Licencia con cumplimiento REAL ID

Identificación militar

Quedan excluidas las identificaciones estudiantiles, las de asistencia pública y las de asociaciones privadas .

Desde 2027, toda licencia o ID nueva, renovada o reemplazada deberá indicar si el titular es ciudadano estadounidense.

¿Cómo afecta esta ley a los conductores e inmigrantes en Florida?

El cambio impacta a residentes naturalizados y a inmigrantes con estatus legal que deban renovar su licencia después de enero de 2027. Especialistas advierten que un control de tránsito podría generar preguntas adicionales para quienes lleven la marca “NC”.

La ACLU, UnidosUS y Latino Justice ya demandaron al estado por considerar que la ley viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Los reclamos señalan un posible impacto desproporcionado en ciudadanos naturalizados y personas con registros desactualizados en el DMV.