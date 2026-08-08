Hervir cáscara de naranja y clavo de olor se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en numerosos hogares. Se trata de una preparación de bajo costo que evita el uso de productos químicos agresivos y proporciona aroma. Además, es útil para la limpieza y genera una atmósfera placentera en el entorno.

Más allá del perfume que brinda, es perfecta para eliminar olores, como los de frituras o humedad y produce una sensación de frescura en espacios cerrados.

Cómo se usa esta mezcla en casa

La combinación de cáscara de naranja y clavo de olor se distingue principalmente por su notable aroma, que actúa como ambientador natural. Las cáscaras cítricas desprenden aceites esenciales que contribuyen a neutralizar olores penetrantes, tales como los provenientes de la cocina, el tabaco o la humedad acumulada. Simultáneamente, el clavo de olor proporciona una fragancia especiada que extiende el efecto aromático.

Otro de los usos frecuentes está relacionado con el control de insectos. El aroma que emana esta preparación puede colaborar a disuadir mosquitos, sin necesidad de utilizar aerosoles químicos. Adicionalmente, se emplea durante actividades de limpieza ligera para ofrecer una sensación de frescura y como un recurso para enriquecer momentos de relajación, gracias a su cálido y envolvente perfume.

Cómo prepararla en el hogar

Para la elaboración de esta mezcla, se requiere la cáscara de dos a tres naranjas y entre cinco y diez clavos de olor enteros. Es preciso lavar adecuadamente las naranjas antes de proceder a pelarlas para evitar cualquier residuo de suciedad o cera. Posteriormente, se colocan las cáscaras en una olla con agua y se incorporan los clavos.

Luego, es necesario llevar la mezcla a ebullición a fuego bajo durante unos minutos, hasta que el aroma se libere en el ambiente. En esta etapa, lo recomendable es dejar la olla destapada para permitir que el vapor se distribuya por el hogar. También es posible transferir el líquido a un frasco o difusor, siempre asegurándose de que se enfríe antes, para utilizarlo como aromatizante natural.