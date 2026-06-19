Varios estados de Estados Unidos no renovarán la licencia de conducir a quienes no logren comprobar que cumplen con un examen de visión obligatorio. La medida ya está vigente y afecta principalmente a los conductores de mayor edad, aunque las reglas varían según el estado.

La exigencia surge de las normativas estatales de tránsito, que fijan ciclos de renovación y condiciones específicas de control visual. En la mayoría de los casos, la edad del conductor determina cada cuánto debe repetirse esta prueba.

¿Qué significa esta condición para renovar la licencia de conducir?

El requisito central es aprobar un examen de visión al momento de renovar la licencia. Sin ese control, el trámite no se puede completar y la licencia pierde vigencia, lo que equivale a una suspensión para conducir legalmente.

La frecuencia del examen depende del estado y, en muchos casos, de la edad. Algunas jurisdicciones lo exigen en cada renovación a partir de los 60, 65 o 70 años, mientras otras lo piden recién después de los 75 u 80.

Ejemplos de exigencia por edad

Arizona : examen de visión en cada renovación a partir de los 60 años

Florida : control obligatorio a partir de los 80 años

Texas : revisión en cada renovación desde los 79 años

Nueva York: examen de visión en todas las renovaciones, sin distinción de edad

La frecuencia del examen depende del estado y, en muchos casos, de la edad. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los conductores y qué deben hacer?

Quien no apruebe el examen de visión no podrá renovar su licencia y, en consecuencia, no podrá seguir conduciendo de manera legal hasta resolver la situación. En varios estados, además, se restringe la renovación por correo u online a partir de cierta edad , lo que obliga a presentarse en persona.