El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3547.47 este miércoles, 10 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -1.27% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso colombiano, la cotización retrocedió levemente en la última semana (-0.84%) y acumuló una caída más pronunciada en el último año (-9.02%), lo que sugiere una tendencia de depreciación sostenida.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.99%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.17%.

La cotización del Peso colombiano presenta una tendencia a la baja, considerando que el dato de 2 indica que la variación en los precios ha sido negativa durante los últimos días. Esta disminución se ha mantenido de forma consecutiva, afectando la percepción del valor de la moneda frente al dólar.

A pesar de la caída en la cotización, es importante monitorear factores económicos externos que puedan influir en una posible recuperación del Peso colombiano en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.