Murió la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar por los arreglos de la vivienda desde ahora. (Fuente: Archivo)

Uno de los conflictos más usuales entre propietarios e inquilinos se dirime entorno a quién asume la responsabilidad de llevar a cabo las reparaciones, reformas o arreglos necesarios de la vivienda en alquiler.

En Estados Unidos, los propietarios están obligados a pagar los arreglos esenciales de la vivienda cuando esos problemas afectan la posibilidad de habitarla con seguridad. A su vez, en California, este criterio está respaldado por la llamada garantía implícita de habitabilidad , que se aplica automáticamente a todos los contratos de alquiler, incluso si no está escrita, y obliga al dueño a mantener la propiedad en condiciones aptas para vivir durante toda la duración del contrato.

Qué arreglos le corresponden al propietario por ley

De acuerdo con la guía legal citada por la Universidad de California, el propietario debe pagar y realizar todas las reparaciones vinculadas a defectos estructurales o de servicios básicos que afecten la salud y seguridad del inquilino. Entre los principales casos se incluyen:

Murió la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar por los arreglos de la vivienda desde ahora. (Fuente: Archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Techo y paredes exteriores : filtraciones, falta de impermeabilización, roturas en puertas o ventanas exteriores.

Agua : cañerías defectuosas, falta de agua corriente fría o caliente, problemas con desagües o cloacas.

Gas : instalaciones defectuosas o peligrosas, pérdidas o falta de funcionamiento.

Calefacción : sistemas que no funcionan o no garantizan una temperatura mínima adecuada.

Electricidad : cableado inseguro, tomas dañadas, iluminación o panel eléctrico en mal estado.

Plagas : presencia de roedores, insectos u otras condiciones insalubres bajo control del propietario.

Áreas comunes: pasillos, jardines, garajes y espacios compartidos deben mantenerse limpios y seguros.

Si alguno de estos puntos falla, la vivienda puede ser considerada legalmente inhabitable, y el propietario tiene la obligación de repararla sin trasladar el costo al inquilino.

Reparaciones que el dueño no puede rechazar

La normativa también aclara que el propietario no puede negarse a arreglar estos problemas alegando cláusulas del contrato o acuerdos verbales. La garantía de habitabilidad prevalece sobre cualquier pacto privado y está respaldada por códigos estatales y locales de construcción y salud.

Solo queda exento de responsabilidad si el daño fue causado directamente por el inquilino, su familia, invitados o mascotas.