Llega una ayuda clave para Cuba en un contexto de escasez de alimentos, tras la aprobación de un paquete de asistencia que combina financiamiento y millones de kilos de comida enviados desde una superpotencia. La medida apunta a aliviar faltantes básicos y reforzar el abastecimiento en distintas provincias del país.

Según informó la presidencia cubana, el plan contempla u$s 80 millones para insumos esenciales y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, con entregas escalonadas. El anuncio se produce en medio de tensiones logísticas y energéticas que afectan la distribución interna.

¿En qué consiste la ayuda clave para Cuba y cuánta comida incluye?

La asistencia fue aprobada por el presidente chino Xi Jinping e incluye recursos financieros para equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes, junto con un volumen de alimentos que busca impactar de forma inmediata en el consumo básico.

Del total comprometido, ya se despacharon 4.800 toneladas en un primer envío, mientras que el programa completo prevé 60.000 toneladas de arroz. Parte de la carga se descargó en La Habana para el occidente del país y otra porción equivalente llegó al puerto de Santiago de Cuba para abastecer el oriente.

La medida apunta a aliviar faltantes básicos y reforzar el abastecimiento en distintas provincias del país. (Foto: Bloomberg)

¿Cómo esta superpotencia busca aliviar la escasez de alimentos en Cuba?

El esquema combina ayuda directa en alimentos con financiamiento para sostener servicios críticos, lo que apunta a mejorar la disponibilidad y la logística de distribución en Cuba. La coordinación oficial destacó la continuidad del flujo y la ampliación del volumen originalmente previsto.