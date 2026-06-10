En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.26. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.45%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 0.36%, pero en el último año acumula una caída de 6.86%, lo que indica un debilitamiento anual pese al leve repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.83%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 10.96%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado en comparación con sus valores anteriores, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un posible debilitamiento de la moneda. Actualmente, la estabilidad de la cotización es crucial para fomentar la confianza de los inversionistas y mantener un equilibrio en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.