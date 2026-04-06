La Secretaría de Relaciones Exteriores de México mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos obligatorios que todos los mexicanos deben cumplir al momento de tramitar un pasaporte desde Estados Unidos. La expedición de este documento internacional se rige por el Reglamento de Pasaportes y el Documento de Identidad y viaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2011. En ese marco, uno de los puntos esenciales para quienes deban obtener esta identificación desde Estados Unidos es poder proporcionar todos los papeles necesarios y cumplir con el tipo de documento requerido. Tanto mexicanos como extranjeros naturalizados que deseen solicitar su pasaporte mexicano por primera vez tendrán que agendar su cita previa en una Oficina Consular y acreditar nacionalidad mexicana presentando el original de alguno de los siguientes papeles Las copias de estos documentos no serán aceptadas durante el trámite. También será necesario acreditar la identidad con un documento original con fotografía cuyos datos coincidan con el de nacionalidad antes mencionado. Algunas opciones son Finalmente se solicitará que se cubra el pago de las tarifas necesarias para expedir el documento. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, gestionar esta identificación estará prohibido cuando Según la sección 215 de la ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1185), quienes tengan doble ciudadanía deberán ingresar o salir del país utilizando siempre un pasaporte estadounidense. Cumplir con este requisito es fundamental para evitar inconvenientes migratorios.