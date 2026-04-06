El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos inició la cuenta regresiva para finalizar oficialmente la temporada fiscal 2026 el próximo 15 de abril. En ese marco, si bien el organismo ofrece a quienes aún no pueden presentar su declaración de impuestos la posibilidad de solicitar una prórroga, enfatiza en la importancia de calcular y pagar a tiempo todos los impuestos adeudados antes de la fecha límite para evitar la acumulación de multas e intereses. “Las personas que no puedan presentar su declaración de impuestos antes del 15 de abril pueden solicitar una prórroga automática del plazo para presentarla. Una prórroga para presentar no es una prórroga para pagar; los contribuyentes deben estimar y pagar cualquier impuesto adeudado antes de la fecha límite para evitar sanciones e intereses”, indica el organismo. En estos casos, el pago puede realizarse mediante Direct Pay, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o billetera digital, indicando que se trata de un pago para prórroga. La indicación para quienes no cuenten con el dinero para pagar lo que deben es abonar de todas formas la máxima cantidad posible y solicitar un plan de pagos en línea. Para esto será necesario crear una cuenta online del IRS y solicitarlo desde allí, por lo que no es requisitorio comunicarse telefónicamente con IRS. En caso de que no se pague a tiempo un impuesto o no se haya solicitado la prórroga para entregar la declaración, IRS enviará una multa al contribuyente con el nuevo monto a pagar y los pasos a seguir.