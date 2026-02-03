El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York realizó un importante anuncio a través de su sitio web oficial para todos los residentes que tengan planeado realizar trámites durante los próximos días o que deban completar gestiones pendientes.

Desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18 de este mes todas las oficinas cerrarán sus puertas al público, por lo que esta excepcionalidad deberá contemplarse al momento de organizar la agenda.

Suspensión del servicio desde el viernes 13 hasta el miércoles 18 de febrero: cuáles son las causas

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, la suspensión en el servicio se da en respuesta a una actualización generalizada de los sistemas utilizados por las oficinas.

Por este motivo, todas las gestiones relacionadas con automóviles, identificaciones personales, registros, licencias, etc. quedarán inactivas.

Es esencial destacar que este cierre no afecta sólo a las oficinas físicas del DMV, sino que su atención virtual también cesará y de igual manera lo harán los servicios telefónicos.

Las oficinas y servicios del DMV de Nueva York dejarán de estar disponibles el viernes 13 de febrero. Fuente: archivo.

Horarios de este cierre

Las oficinas estarán cerradas

Del viernes 13 de febrero a las 14h

Hasta el miércoles 18 de febrero. Al momento no hay horario de reapertura confirmado.

Cómo consultar otras modificaciones en este servicio

En su página web, el DMV dispone de una sección donde se especifican las oficinas o servicios que dejan de estar disponibles o las reprogramaciones que puedan realizarse para los diferentes exámenes.

Quienes deseen consultarla podrán hacerlo clicando aquí.