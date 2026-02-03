Tras un enero predominado por tormentas invernales, expertos indican que un vórtice polar en curso mantendrá las condiciones invernales durante este nuevo mes, trayendo consigo otra seguidilla de precipitaciones.

Se espera que este fenómeno, definido como una circulación de aire extremadamente frío que en general se establece cerca del Ártico, se intensifique a mediados de febrero y potencie las bajas temperaturas.

Vórtice polar: qué dicen los expertos de su efecto

De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, se está monitoreando una posible alteración del vórtice polar a mediados de este mes, con capacidad de impulsar el frío en el este del país entre siete y diez días después.

Esto se explica porque el calentamiento repentino de la atmósfera puede desplazar el vórtice, lo que podría traer tormentas intensas y un fuerte golpe de aire gélido.

Como resultado, la mitad oriental de Estados Unidos experimentará temperaturas mensuales muy por debajo de la media histórica registrada para esta época del año.

El vórtice polar en curso intensificará las condiciones invernales. Fuente: archivo.

Cómo se dará la seguidilla de tormentas

En principio, los meteorólogos advierten que para hoy a la noche una nueva tormenta invernal puede cubrir de nieve algunos sectores de Misuri y extenderse hasta Virginia. Días después una nueva formación podría tener lugar sobre el Medio Oeste Superior y el noreste, reforzando el patrón invernal activo.

En ese contexto, el National Weather Service (NWS) indica que otro sistema de baja presión que avanzará hacia el este podrá provocar lluvias y tormentas eléctricas en amplias zonas del sur y sudeste de Estados Unidos, alimentadas por la humedad proveniente del Golfo de México, antes de alcanzar la península de Florida hacia la mañana del jueves.