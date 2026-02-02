El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció a través de su sitio web oficial que ya se otorgó la financiación de 2026 para llevar a cabo las subvenciones de asesoramiento fiscal destinado a personas mayores y contribuyentes que lo necesiten.

Estas ayudas buscan otorgar asesoría gratuita para la preparación de declaraciones de impuestos durante esta temporada, que inició el pasado lunes 26 de enero y se extenderá hasta el miércoles 15 de abril.

De acuerdo con cifras oficiales, se repartieron 53 millones de dólares entre 363 organizaciones que ofrecen este tipo de asistencias.

Qué programas ofrecen este beneficio

Actualmente esta ayuda es proporcionada por dos programas orientados a diferentes sectores poblacionales

Programa TCE

Creado en 1978, ofrece asistencia fiscal gratuita y ayuda con la preparación de impuestos a personas de 60 años o más.

Programa VITA

Creado en 1969, brinda asistencia a personas de ingresos bajos o moderados (menos de 69,000 dólares), contribuyentes con discapacidad y aquellos con dominio reducido del inglés. Los voluntarios ayudan a preparar y presentar la declaración de impuestos.

Los voluntarios de IRS que pertenecen a estos programas ofrecen asistencia fiscal gratuita. Fuente: archivo.

“Todos los voluntarios de VITA/TCE que preparen declaraciones deben realizar y aprobar una formación en derecho fiscal que cumpla o supere los estándares del IRS”, indican las autoridades.

Cómo solicitar este beneficio del IRS en 2026

Quienes estén interesados en solicitar esta ayuda podrán comunicarse con un centro VITA o TCE (800-906-9887) para solicitar información de elegibilidad y, en caso de que se otorgue, llevar todos los documentos aquí enlistados para que la preparación pueda gestionarse sin inconvenientes.

Para buscar el centro más cercano a la ubicación de cada contribuyente puede utilizarse la herramienta localizadora de IRS clicando aquí.