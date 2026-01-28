La reconocida cadena de supermercados de Amazon anunció el cierre masivo de todas sus sucursales en el 2026. La decisión impacta directamente en dos de sus formatos más recientes y marca un giro en el modelo que la empresa intentó consolidar en los últimos años.

El anuncio generó preocupación entre empleados y clientes habituales, ya que se trata de tiendas ubicadas en zonas urbanas clave. El plan de cierre se ejecutará de forma progresiva durante este año y responde a dificultades para sostener la rentabilidad del negocio físico.

Se despiden los supermercados de Amazon de Estados Unidos, los más populares del país

La reconocida compañía Amazon confirmó que cerrará todas las tiendas Amazon Fresh y Amazon Go que operan bajo su control directo. Estos formatos habían sido pensados como una apuesta innovadora, con tecnología avanzada y compras sin cajas tradicionales, pero no lograron cumplir con los objetivos económicos esperados.

La empresa explicó que el modelo no resultó escalable y que los costos operativos superaron los beneficios. A partir de ahora, Amazon concentrará sus esfuerzos en el comercio digital, las entregas a domicilio y el fortalecimiento de otros formatos ya consolidados.

Amazon Fresh cerrará todas sus sucursales por bajos rendimientos financieros (Fuente: Shutterstock)

Cuántas sucursales cerrarán durante el año

El cierre de tiendas se realizará de manera escalonada y alcanzará a decenas de locales en distintas ciudades. Según la información confirmada, las cifras son las siguientes.

Tiendas Amazon Fresh que cerrarán: 57 sucursales en total.

Tiendas Amazon Go que cerrarán: 15 sucursales en total.

Algunos locales podrían ser reconvertidos o reemplazados por otros formatos comerciales, aunque la mayoría dejará de operar definitivamente a lo largo de 2026.

Qué pasará con los trabajadores y el futuro del negocio

Desde la empresa indicaron que parte del personal será reubicado en otras áreas, aunque no se descartan despidos en regiones donde no existan alternativas laborales dentro del grupo. El cierre representa un golpe para el empleo local en varias ciudades.

Con esta decisión, Amazon deja en claro que su prioridad seguirá siendo el comercio electrónico y la logística de entregas rápidas, dejando atrás la expansión de tiendas físicas propias.