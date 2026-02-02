El sistema educativo de Estados Unidos volverá a incorporar clases virtuales a partir del ciclo lectivo 2026 para alumnos del nivel primario y secundario. La decisión fue confirmada por autoridades educativas y ya cuenta con un esquema oficial de implementación.

La medida no implica la eliminación de la presencialidad ni un cambio a nivel nacional, pero sí habilita nuevamente la educación a distancia dentro de distritos escolares específicos, bajo un marco legal aprobado por el Gobierno estatal.

Regresan las clases virtuales en el 2026: quiénes deben inscribirse

Las clases virtuales estarán disponibles para estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel primario y para alumnos de noveno a duodécimo grado del nivel secundario. La modalidad será voluntaria y convivirá con las clases presenciales tradicionales.

También se habilitarán esquemas mixtos en los que los estudiantes del secundario podrán cursar algunas materias de forma virtual y otras de manera presencial, según la oferta de cada distrito escolar.

¿Qué ley habilita el regreso a clases?

El regreso de las clases virtuales se basa en el Proyecto de Ley del Senado 569, aprobado por la Legislatura del estado de Texas. Esta normativa autoriza nuevamente la educación virtual y la educación híbrida dentro del sistema público y permite que los distritos reciban financiamiento estatal por los alumnos que cursen bajo estas modalidades.

Un grupo de jóvenes de Texas podrán retomar las clases virtuales. Fuente: Archivo.

La ley reemplaza regulaciones anteriores más restrictivas y establece un marco legal que habilita a los distritos escolares a diseñar programas propios de enseñanza a distancia, con supervisión oficial y planes educativos aprobados.

Cómo debe realizarse la inscripción correctamente

La inscripción deberá realizarse directamente ante el distrito escolar correspondiente. Cada familia deberá completar un formulario específico y cumplir con los plazos fijados para el ciclo lectivo 2026.

En la mayoría de los casos, la inscripción se cerrará durante los primeros meses del año previo al inicio de clases, por lo que las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación y verificar los requisitos según el nivel educativo y la modalidad elegida.