Para alquilar una vivienda en Estados Unidos, es fundamental conocer cuáles son los derechos con los que cuentan los inquilinos, ya que es el propietario quien determina cuándo deben abandonar la propiedad y bajo qué circunstancias.

Como regla general, se enfatiza en la importancia de acudir a tribunales en caso de recibir una demanda de desalojo, pues las autoridades explican que hacerlo es una de las alternativas para que se considere no aplicar la medida.

De acuerdo con lo señalado por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), se encuentran vigentes disposiciones que protegen a determinadas personas de ser desalojadas, por lo que podrían permanecer en su hogar incluso en frente a estas situaciones.

Ley de Alquileres: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda a pesar de la decisión del propietario

De acuerdo con la normativa vigente, los miembros de las fuerzas armadas que pagan un alquiler mensual inferior a 4,214.28 dólares cuentan con una protección especial. Mientras se encuentren en servicio militar activo, no pueden ser desalojados de su vivienda residencial. Esta protección se extiende también a sus dependientes.

Además, el propietario no puede aplicar embargos ni otras medidas de cobro forzoso relacionadas con el alquiler si no existe previamente una orden judicial emitida por un tribunal.

Dentro de este marco, los inquilinos protegidos tienen derecho a solicitar la suspensión de un desalojo, incluso cuando el arrendador ya haya iniciado una acción legal.

Una nueva ley en Estados Unidos previene los desalojos injustos y aplica más protecciones para los inquilinos. Fuente: Archivo.

Estos inquilinos están protegidos contras los desalojos por medida judicial

Desde la CFPB explican que, si el propietario presenta una demanda ante un tribunal, el inquilino y su familia pueden pedir que el desalojo se suspenda por hasta 90 días. El juez también tiene la facultad de ordenar esa suspensión de oficio, aun sin que exista una solicitud formal.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan que los miembros de las fuerzas armadas se contacten de inmediato con su Oficina de Asistencia Legal, donde pueden recibir orientación específica sobre cómo actuar.

Los pasos más importantes si recibe una orden de desalojo

Cuando un inquilino recibe una notificación judicial, uno de sus derechos fundamentales es presentar una respuesta por escrito ante el tribunal explicando por qué el desalojo no debería llevarse adelante.

En esa presentación es importante detallar la situación personal y económica, así como las acciones realizadas para conseguir ayuda. También se aconseja informar si el propietario no gestionó o no colaboró con programas de asistencia para el pago del alquiler disponibles a nivel estatal o federal.

Las autoridades sugieren comunicarse con el secretario del tribunal correspondiente para obtener información precisa sobre el caso y conocer cuáles son los derechos que amparan al inquilino y cuál es el mejor curso de acción.