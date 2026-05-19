En la apertura de mercados de este martes, 19 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.98 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.33%.

En el mercado, la cotización del peso dominicano registró un leve descenso en la última semana (-3.39%) y una fuerte caída en el último año (-299.34%), señalando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.05%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, destacándose un aumento significativo en su valor en relación con otras monedas. Este crecimiento se ha mantenido constante, sugiriendo un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos locales y globales pueden estar influyendo en este comportamiento favorable. La estabilidad y el aumento del Peso dominicano podrían generar un mayor interés en la inversión en el país.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA