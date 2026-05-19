En la apertura de mercados de este martes, 19 de mayo de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.3%.

La cotización de la Libra esterlina subió 96.01% en la última semana y 29.55% en el último año, evidenciando un impulso reciente mucho más intenso que la tendencia anual.

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Conocé la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 8.43%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que es mayor que la volatilidad anual del 6.38%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, alcanzando un valor de 1 en comparación con los días pasados. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un aumento en su valor consecutivo, consolidando su fortalecimiento en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que la Libra esterlina está en una fase de recuperación, lo que podría ser señal de confianza en la economía británica entre los inversores.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.