Composición realizada por El Cronista USA con el uso de ChatGPT

El Código Tributario establece multas por subestimar impuestos y omitir determinadas transacciones.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece sanciones económicas para los contribuyentes que declaren menos impuestos de los que les corresponde pagar o incumplan determinadas obligaciones fiscales.

Según el Código de Impuestos Internos (IRC) estas multas pueden varias dependiendo del tipo de infracción, su gravedad y de si el contribuyente informó correctamente ciertas transacciones.

¿Quiénes podrían afrontar multas por declarar menos impuestos?

De acuerdo con la sección 6662 del IRS, los contribuyentes que declaren un monto de impuestos inferior al que realmente deben pagar podrían enfrentar sanciones económicas por parte del IRS.

La normativa contempla distintas situaciones que pueden generar multas:

No declarar todos los ingresos sujetos a impuestos.

Reclamar deducciones o créditos fiscales para los que no se cumplen los requisitos.

Actuar con negligencia o incumplir las normas tributarias.

Subestimar considerablemente el impuesto sobre la renta.

Declarar incorrectamente el valor de determinados bienes o activos.

Para las personas físicas, generalmente existe una subestimación sustancial cuando la diferencia supera el 10% del impuesto que debía declararse o US$5,000, el monto que se mayor. La multa no se aplica de manera automática.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece sanciones económicas para los contribuyentes que declaren menos impuestos de los que les corresponde pagar o incumplan determinadas obligaciones fiscales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes podrían afrontas multas por omitir ciertas transacciones en su declaración?

Según la sección 6662a del IRC, quienes declaren incorrectamente determinadas transacciones fiscales y, como consecuencia, reduzcan los impuestos que deben pagar, podrían enfrentar sanciones adicionales.

La disposición contempla dos tipos de operaciones:

Transacciones incluidas en las listas del IRS: operaciones que el organismo identifica como mecanismos de evasión fiscal o sustancialmente similares a ellos.

Otras transacciones reportables: operaciones cuyo propósito significativo sea evitar o evadir el pago de impuestos federales sobre la renta.

En estos casos, la falta de declaración de las transacciones conforme a los requisitos legales puede aumentar el porcentaje de multa.

¿Cómo se define el porcentaje de la sanción?

El Código de Impuestos Internos establece distintos porcentajes de sanción según el tipo de incumplimiento y las circunstancias de cada caso:

20%:

Regla general para determinadas subestimaciones de impuestos, negligencia y otras infracciones del artículo 6662. Subestimaciones relacionadas con las transacciones comprendidas en el artículo 6662A, cuando se cumplen con los requisitos de divulgación.

30%: subestimaciones relacionadas con transacciones del artículo 6662A que no fueron divulgadas correctamente.

40%: determinadas infracciones agravadas, como valoraciones incorrectas graves o ciertas operaciones sin sustancia económica no divulgadas.

Los porcentajes se calculan sobre la parte del impuesto no pagado o sobre la subestimación fiscal determinada según la disposición aplicable. Las multas del 20% y el 30% del artículo 6662A no se acumulan sobre una misma subestimación. La tasa del 30% reemplaza a la del 20% cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley.

Este es el formulario 1040-X para presentar una declaración enmendada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hacer si se cometió una equivocación no intencional en la declaración de impuestos?

El IRS permite que los contribuyentes corrijan determinados errores en sus declaraciones fiscales mediante el Formulario 1040-X, destinado a modificar declaraciones individuales previamente presentadas.

Revisar la declaración original e identificar la información incorrecta.

Determinar si corresponde presentar una declaración enmendada.

Completar el Formulario 1040-X e incorporar los documentos necesarios.

Pagar los impuestos adicionales adeudados, si corresponde, para evitar mayores intereses y posibles sanciones.

Solicitar una reducción o eliminación de la multa si existen motivos que justifiquen el incumplimiento.

IRS contempla excepciones para determinados contribuyentes que puedan demostrar que actuaron con causa razonable y de buena fe.