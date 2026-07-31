Muchas familias ya organizan el regreso a clases, pero para un importante grupo de alumnos el descanso todavía continuará varias semanas más.

El calendario establece que los alumnos permanecerán sin clases hasta el 12 de agosto por una capacitación del personal docente antes del reinicio de las actividades.

Las vacaciones se extenderán hasta el 12 de agosto

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, publicó oficialmente su calendario correspondiente al ciclo lectivo 2026-2027, donde ratificó que las clases volverán recién el miércoles 12 de agosto.

Los estudiantes comenzaron sus vacaciones el 10 de junio, cuando concluyó formalmente el período escolar 2025-2026.

Además, el 11 de agosto continuará sin actividad para los alumnos, ya que será una jornada destinada exclusivamente a la capacitación docente, por lo que el regreso efectivo a las aulas se producirá un día después.

¿Cuándo terminará el próximo ciclo escolar?

El calendario escolar ya fue confirmado y las vacaciones se extenderán hasta el 12 de agosto para miles de alumnos.

El mismo calendario establece que el ciclo lectivo 2026-2027 finalizará el 4 de junio de 2027 .

Una vez concluido ese período, comenzará un nuevo receso de verano antes del inicio del ciclo escolar 2027-2028.

Los feriados confirmados para los estudiantes

El calendario oficial también incluye los principales días festivos en los que no habrá clases:

4 de septiembre: Día de la Admisión Estatal.

7 de septiembre: Día del Trabajo.

11 de noviembre: Día de los Veteranos.

18 de enero: Día de Martin Luther King Jr.

15 de febrero: Día de los Presidentes.

25 de mayo: Día de Conmemoración a los Soldados Caídos (Memorial Day).

19 de junio: Juneteenth o Día de la Emancipación.

¿Qué escuelas abarca este calendario?

El calendario corresponde al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, una red educativa que atiende a más de 520.000 estudiantes y cubre unas 710 millas cuadradas, incluyendo gran parte de la ciudad de Los Ángeles y otras 25 ciudades y áreas no incorporadas del condado.