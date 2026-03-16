El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) detalla claramente en su sitio web oficial cuáles son las normas que todos los conductores deben seguir para poder matricular su coche en el estado y habilitarlo así a circular cuando acaban de mudarse. En ese sentido, quienes hayan tomado esta decisión a principios de este mes tendrán considerar un punto clave para evitar inconvenientes en su historial de tránsito: deben registrar su vehículo en Texas dentro de los 30 días, por lo que tendrán hasta fines de marzo para realizar la gestión. En primer lugar, quienes vivan en cualquiera de los siguientes condados tendrán que realizar una inspección de emisiones antes de matricular el vehículo Luego, se debe conseguir la pegatina de registro, para la que es necesario acudir a la oficina del tasador de impuestos del condado. “La cuota base de registro en Texas es de 50,75 dólares más 1 dólar para TexasSure, el programa electrónico de verificación de seguros y otras iniciativas del Departamento de Seguridad Pública. Por tanto, el total de inscripción estatal es de 51,75 dólares, pero los condados pueden añadir otras tasas a este coste”, afirman las autoridades. Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los alumnos no residentes que estudien a tiempo completo no están obligados a registrar ni titular sus vehículos en el estado.