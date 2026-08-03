Los malos olores en la heladera suelen aparecer con el paso de los días, incluso cuando los alimentos están correctamente refrigerados.

Restos de comida, derrames o recipientes mal cerrados pueden hacer que el interior del refrigerador acumule aromas desagradables difíciles de eliminar.

Frente a este problema, el vinagre blanco se convirtió en uno de los productos más recomendados por especialistas en limpieza del hogar.

¿Para qué sirve rociar vinagre dentro de la heladera?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a disolver restos de grasa, eliminar residuos de alimentos y neutralizar los malos olores que suelen acumularse dentro de la heladera.

A diferencia de otros limpiadores comerciales, no deja residuos tóxicos y resulta una opción sencilla para quienes buscan mantener limpio el refrigerador con productos de uso cotidiano.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Neutraliza olores provocados por alimentos.

Ayuda a eliminar restos de grasa y suciedad.

Limpia estantes, cajones y paredes interiores.

No deja residuos químicos sobre las superficies.

Puede contribuir a reducir la presencia de algunas bacterias comunes en superficies, aunque no sustituye a un desinfectante cuando se requiere una sanitización completa.

Cómo utilizar correctamente el vinagre para limpiar la heladera

El vinagre ayuda a neutralizar los olores de la heladera.

Los especialistas recomiendan preparar una solución sencilla:

Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador. Vaciar parcialmente la heladera. Rociar la mezcla sobre estantes, cajones y paredes interiores. Pasar un paño limpio o una esponja suave. Secar bien antes de volver a colocar los alimentos.

Este procedimiento puede repetirse una vez por semana o cuando aparezcan olores desagradables.

¿El vinagre elimina todos los olores?

En la mayoría de los casos, sí ayuda a disminuir los olores generados por alimentos como pescado, cebolla, ajo o quesos fuertes.

Sin embargo, si el mal olor persiste, puede ser señal de que existe algún alimento en mal estado o que la limpieza debe ser más profunda, incluyendo juntas de goma, cajones y el desagüe interno del refrigerador.

Qué no debes hacer al limpiar la heladera con vinagre

Aunque el vinagre es seguro para la mayoría de las superficies del refrigerador, conviene evitar algunos errores:

No mezclarlo con lavandina (cloro) , ya que puede generar gases peligrosos.

No aplicarlo sobre componentes eléctricos.

No utilizar esponjas abrasivas que puedan rayar las superficies.

Retirar siempre los restos de alimentos antes de comenzar la limpieza.

Usado de forma correcta, rociar vinagre en el interior de la heladera puede convertirse en un método práctico, económico y eficaz para mantener el electrodoméstico limpio y libre de malos olores.