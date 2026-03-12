Las autoridades del Departamento de Educación confirmaron que algunos estudiantes deberán tomar clases virtuales o podrían repetir el año escolar. Varios distritos en Estados Unidos ya aplican programas de aprendizaje en línea obligatorios en estos casos. Aunque la educación virtual disminuyó tras la pandemia, algunas escuelas comenzaron a reutilizarla como alternativa cuando un alumno no puede continuar en el entorno presencial, para evitar que pierda el acceso a las clases. Los programas de aprendizaje virtual obligatorios se aplican principalmente a estudiantes que no pueden permanecer temporalmente en el aula presencial, ya sea por motivos disciplinarios o por necesidades específicas de aprendizaje. En algunos distritos, los estudiantes enviados a estos programas deben continuar su plan académico en línea mientras dura la medida. Si no completan las actividades o el programa virtual asignado, pueden quedar rezagados y enfrentar el riesgo de repetir el grado escolar. Funcionarios educativos sostienen que la prioridad es garantizar la seguridad de estudiantes y personal, y que en ciertos casos es necesario retirar temporalmente a un alumno del entorno escolar. Expertos señalan que permitir clases virtuales durante una suspensión evita que el estudiante quede completamente fuera del sistema educativo. Sin embargo, organizaciones educativas advierten que estas medidas también pueden aumentar el riesgo de rezago académico, desconexión con la escuela o repetición del año.