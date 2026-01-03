Un error en el sistema informático del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California obligará a aproximadamente 325.000 residentes a reemplazar sus licencias REAL ID.

La falla se originó en una base de datos heredada de 2006, lo que derivó en la emisión de licencias con fechas de vencimiento incorrectas para algunos inmigrantes con estatus legal, que no reflejan con precisión el período autorizado de permanencia en Estados Unidos.

Ante esta situación, el DMV anunció que asumirá los costos de la reemisión y que implementará un procedimiento acelerado para corregir la documentación afectada. No obstante, los titulares deberán completar una serie de pasos específicos para actualizar sus licencias, a fin de mantenerlas vigentes y en cumplimiento con los requisitos establecidos por los estándares federales de identificación.

Error heredado: una falla en un sistema informático de 2006 generó licencias con vencimientos que no coinciden con la autorización migratoria de sus titulares. Fuente: archivo

¿Quiénes están afectados por el error del DMV?

El problema impacta aproximadamente al 1.5% de los titulares de REAL ID en California, específicamente a inmigrantes legales cuyas licencias fueron emitidas con fechas de vencimiento que no se alinean con la expiración de su autorización migratoria . El DMV aclaró que no se emitieron licencias REAL ID a personas indocumentadas, y que el 99% de los titulares de estas credenciales no necesitan tomar ninguna acción.

Sin costo y con trámite exprés: el DMV asumirá la reemisión y enviará instrucciones personalizadas; el 99% de los titulares de REAL ID no debe realizar ninguna acción. Fuente: Gobierno de USA

El DMV notificará personalmente a cada afectado

El departamento enviará notificaciones individuales en las próximas semanas y meses a todas las personas afectadas. Estas comunicaciones incluirán instrucciones claras sobre los pasos a seguir para obtener una credencial válida que cumpla con la normativa federal, sin costo alguno para los usuarios.

¿Qué medidas está tomando el DMV para resolver la situación?

Steve Gordon, director del DMV, confirmó que la agencia revisó proactivamente sus registros e identificó el problema en el sistema antiguo. Como parte de la solución, el DMV no cobrará tarifas de reemisión y expeditará el proceso de reemplazo.

Los afectados pueden obtener más información visitando dmv.ca.gov o esperando su notificación oficial con las instrucciones específicas para su caso.