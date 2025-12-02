Estados Unidos volvió a endurecer los controles de identificación en los aeropuertos, una medida que impactará directamente a ciudadanos y extranjeros naturalizados que viajen dentro del país. Las autoridades establecieron un nuevo mecanismo obligatorio para quienes no cuenten con documentación en regla con la ley Real ID.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó la actualización de los procedimientos y la incorporación de un cobro especial en casos específicos. El objetivo es acelerar la adopción de los estándares federales y reducir demoras en los puntos de control.

¿Qué exige exactamente la nueva normativa Real ID y quiénes deberán pagar la multa?

Desde el 1 de febrero, cualquier viajero que llegue al aeropuerto sin un Real ID o un documento equivalente deberá pagar una multa de u$s 45, válida por 10 días. El cargo aplica tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados que tomen vuelos dentro de Estados Unidos.

El monto reemplaza una tarifa preliminar de u$s 18, ajustada al alza por mayores costos operativos. El pago puede demorar hasta 30 minutos si se realiza en el aeropuerto y es no reembolsable. Los menores de 18 años siguen sin obligación de presentar identificación.

Documentos aceptados (además del Real ID):

Pasaporte válido

Licencias compatibles con Real ID

Green Card

Identificaciones del Departamento de Defensa

Tarjetas DHS Trusted Traveler

Desde el 7 de mayo de 2025, las agencias federales y vuelos nacionales solo aceptan licencias de conducir que cumplan con los estándares del Real ID Act. Ahora, quienes no posean una o documento equivalente serán multados. Foto: Archivo.

¿Cómo afectará esta multa a los viajes dentro de Estados Unidos?

Aunque el 94% de los pasajeros ya usa identificaciones válidas , la multa busca completar la transición hacia el cumplimiento total de la ley aprobada en 2005. Esa normativa fijó estándares mínimos de seguridad para licencias de conducir y accesos a edificios federales, en línea con las recomendaciones de la comisión del 11-S.