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El ESTA forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP) y permite realizar viajes temporales a Estados Unidos por turismo, negocios o tránsito.

La autorización se solicita de manera online y está destinada exclusivamente a ciudadanos o nacionales de los países que participan del programa.

Por eso, completar el formulario no alcanza por sí solo: también es necesario cumplir con todos los requisitos de elegibilidad.

¿Qué es el Formulario ESTA y para qué sirve?

El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Su función es determinar si un viajero puede trasladarse al país bajo el Programa de Exención de Visa, sin tener que solicitar previamente una visa B1/B2.

La autorización puede utilizarse para:

Turismo .

Negocios .

Tránsito hacia otro país.

Estadías de hasta 90 días.

Es importante aclarar que el ESTA no es una visa. Se trata de una autorización previa que permite viajar bajo las condiciones del VWP.

¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos sin visa con ESTA?

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No todas las personas pueden acceder a este beneficio. Para viajar bajo el Programa de Exención de Visa es necesario cumplir con una serie de condiciones.

Los principales requisitos son:

Ser ciudadano o nacional de un país participante del VWP .

Tener un pasaporte electrónico válido .

Contar con un ESTA aprobado antes de viajar.

Viajar por turismo, negocios o tránsito.

Permanecer en Estados Unidos durante 90 días o menos .

Cumplir con las condiciones migratorias establecidas por el programa.

También existen determinadas situaciones que pueden impedir que una persona utilice el VWP y obligarla a solicitar una visa.

¿Cómo solicitar el ESTA para viajar a Estados Unidos?

El trámite se realiza completamente online mediante el sistema oficial de autorización de viaje.

Durante la solicitud, la persona deberá proporcionar información personal, datos del pasaporte y detalles relacionados con el viaje. También deberá responder preguntas de seguridad y elegibilidad.

Para completar el proceso se necesita:

Pasaporte elegible para el Programa de Exención de Visa.

Información personal del solicitante.

Una dirección de correo electrónico válida.

Datos del viaje y un punto de contacto en Estados Unidos.

Información de contacto para emergencias.

Medio de pago para abonar la solicitud.

Respuestas a las preguntas de seguridad correspondientes.

La solicitud debe realizarse antes del viaje. Para quienes ingresan por tierra desde otro país, CBP también exige contar con un ESTA aprobado antes de presentarse en el puerto de entrada.