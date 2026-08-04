Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Viajar al extranjero requiere mucho más que comprar un pasaje. Antes de salir del país, las autoridades migratorias exigen que la documentación personal se encuentre en regla.

En Brasil, Venezuela y Paraguay, quienes posterguen un trámite clave no podrán ingresar ni salir del país si su documentación no se encuentra aprobada por las autoridades.

¿Por qué Brasil, Venezuela y Paraguay pueden impedir el ingreso o la salida del país?

Las autoridades de Brasil, Venezuela y Paraguay exigen que toda persona que viaje al extranjero presente un pasaporte vigente , salvo las excepciones previstas en acuerdos regionales para determinados destinos.

Si el documento está vencido o no cumple con los requisitos migratorios exigidos, las personas pueden encontrarse con que no podrán abordar un vuelo internacional, cruzar un paso fronterizo o incluso regresar al país mediante los controles migratorios habituales.

¿Qué sucede si el pasaporte está vencido?

Contar con un pasaporte vencido puede generar distintos inconvenientes durante un viaje internacional.

Entre ellos se encuentran:

Impedimento para salir del país .

Rechazo al momento del embarque por parte de la aerolínea.

Demoras o restricciones durante los controles migratorios.

Imposibilidad de ingresar al país de destino si la documentación no cumple los requisitos.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento con suficiente anticipación antes de organizar cualquier viaje.

¿Cómo renovar el pasaporte en estos países?

Aunque el procedimiento cambia según cada nación, la renovación suele requerir:

Solicitar un turno en la autoridad competente.

Presentar el documento de identidad vigente.

Entregar el pasaporte anterior, si corresponde.

Pagar las tasas administrativas establecidas.

Completar la toma de datos biométricos cuando sea necesario.

Las autoridades aconsejan iniciar el trámite con varias semanas de anticipación, especialmente en períodos de alta demanda.

¿Por qué es importante no postergar la renovación?

Numerosos países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de varios meses al momento del ingreso.

Por esa razón, esperar hasta el último momento para renovarlo puede poner en riesgo un viaje ya planificado.

Verificar la documentación con anticipación permite evitar cancelaciones, gastos imprevistos y problemas durante los controles fronterizos.