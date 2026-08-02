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Mezclar agua con gas y bicarbonato de sodio es una alternativa económica y fácil de poner en práctica para complementar las rutinas de limpieza casera.
La combinación, basada en dos elementos presentes en la mayoría de los hogares, permite aflojar suciedad adherida y eliminar manchas superficiales sin necesidad de recurrir a productos más agresivos.
Mezclar agua con gas y bicarbonato de sodio en un vaso: para qué se usa
Esta preparación combina la acción efervescente del agua con gas y el poder abrasivo del bicarbonato para acelerar las rutinas de limpieza.
Puede utilizarse para
- Limpiar ollas y sartenes con restos de comida
- Eliminar suciedad de los utensilios de cocina
- Terminar con las manchas superficiales de acero inoxidable
- Ayudar a desprender grasa acumulada
Cómo se prepara la mezcla casera de agua con gas y bicarbonato de sodio
- 1 vaso de agua con gas
- 2 cucharadas de bicarbonato
Cómo se pone en práctica esta mezcla de bicarbonato de sodio y agua con gas
Para implementarla, se recomienda
- Cubrir el área percutida con la mezcla
- Dejar actuar entre 10 y 15 minutos
- Frotar la superficie con una esponja o cepillo
- Enjuagar
- Secar muy bien para evitar nuevas marcas