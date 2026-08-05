Estados Unidos revocará la visa americana a todos los extranjeros que la agreguen a su nuevo pasaporte.

Ingresar a territorio estadounidense requiere cumplir con estrictos protocolos de documentación. Aunque poseer la autorización correspondiente no garantiza de forma automática la entrada a la nación, es el requisito indispensable para presentarse en cualquier puerto de ingreso. Por este motivo, las autoridades gubernamentales encendieron las alarmas sobre un detalle crítico en la conservación física de la libreta de viaje que podría anular tu permiso sin importar los años de vigencia que le queden.

El Departamento de Estado advirtió formalmente que cualquier alteración o descuido en las hojas del documento principal puede derivar en la cancelación inmediata del visado. Si la libreta sufre un deterioro severo, la credencial pegada en su interior perderá todo valor legal para el control migratorio.

Daños y manipulaciones prohibidas: la causal que invalida tu permiso de ingreso

Las normativas federales son contundentes respecto al mantenimiento del material impreso. De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades consulados y embajadas, un estampado de visado que no se encuentre en su soporte original o que exhiba roturas graves queda completamente inhabilitado.

Entre las infracciones y situaciones de riesgo más comunes destacan:

Intentar despegar o rasgar la estampa: remover la lámina para colocarla en una libreta recién emitida está totalmente prohibido.

Deterioro por líquidos o desgastes profundos: si las páginas donde se ubica el sellado oficial sufren rajaduras, manchas o alteraciones físicas, la documentación queda anulada.

Extravío o desprendimiento del soporte: cualquier ausencia física de la lámina dentro del folleto de identificación cancela su uso.

Si la persona comete el error de alterar o dañar la estampa, no existe posibilidad de recuperación ni de transferencia automática; el viajero deberá gestionar la solicitud de una nueva visa iniciando el proceso consular desde el principio.

Estados Unidos mantiene un sistema de revisión permanente sobre las visas emitidas a ciudadanos extranjeros. Imagen creada con IA - ChatGPT

El procedimiento correcto cuando el pasaporte caduca pero la visa sigue vigente

Existe una duda muy extendida entre los usuarios cuando su libreta alcanza la fecha de expiración pero el permiso estampado conserva años de validez. Frente a este escenario, la norma del Gobierno estadounidense prohíbe tajantemente despegar el visado para mudarlo al nuevo ejemplar.

El protocolo oficial establece que el viajero debe trasladarse con ambos documentos en mano: la libreta antigua vencida que contiene la visa intacta y la libreta nueva recién tramitada. Ambos soportes deben ser presentados juntos ante el oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de ingresar a Estados Unidos hasta que finalmente se emita un nuevo estampado en el documento actualizado.