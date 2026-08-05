No todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen permitido renovar el pasaporte, ya que los requisitos para acceder a este trámite deja fuera a varios grupos de personas.

Los menores de 16 años, por ejemplo, no tienen permitido renovar el pasaporte . Esto se debe a que el trámite para acceder a un nuevo pasaporte requiere que el menor se presente por cuestiones de seguridad y verificación de identidad, al tratarse de un periodo de tiempo en el que se puede cambiar mucho a nivel físico.

Ninguna de estas personas podrá renovar el pasaporte: ¿Cuáles son los requisitos?

Para poder acceder al trámite de renovación, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos. Por lo tanto, si:

Su pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años.

Su pasaporte se emitió hace 15 años o más.

Su pasaporte está dañado, perdido o fue robado.

Su pasaporte no tiene su nombre legal y usted no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.

No se podrá renovar el pasaporte mediante el Formulario DS-82, y se debe solicitar un pasaporte nuevo en persona con el Formulario DS-11.

Para poder acceder al trámite de renovación, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos. El Cronista | Shutterstock y EFE

¿Qué tramite deberán hacer los menores de 16 años?

Los menores de 16 años no pueden acceder al trámite de renovación, y en todos los casos deben solicitar uno nuevo en persona mediante la presentación del Formulario DS-11. Los pasaportes emitidos a menores de 16 años tienen una vigencia de cinco años.

Se deben seguir los siguientes pasos:

Presentarse en persona en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaporte.

Completar el Formulario DS-11 sin firmarlo hasta que lo indique el funcionario.

Presentar una prueba de ciudadanía estadounidense del menor.

Presentar un documento que acredite la relación con los padres o tutores legales.

Llevar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales.

Pagar la tarifa correspondiente.

Los padres deben asistir para dar su consentimiento. Si uno no puede asistir, deberá presentar la documentación adicional que exige el Departamento de Estado.



