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No todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen permitido renovar el pasaporte, ya que los requisitos para acceder a este trámite deja fuera a varios grupos de personas.
Los menores de 16 años, por ejemplo, no tienen permitido renovar el pasaporte. Esto se debe a que el trámite para acceder a un nuevo pasaporte requiere que el menor se presente por cuestiones de seguridad y verificación de identidad, al tratarse de un periodo de tiempo en el que se puede cambiar mucho a nivel físico.
Ninguna de estas personas podrá renovar el pasaporte: ¿Cuáles son los requisitos?
Para poder acceder al trámite de renovación, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos. Por lo tanto, si:
- Su pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años.
- Su pasaporte se emitió hace 15 años o más.
- Su pasaporte está dañado, perdido o fue robado.
- Su pasaporte no tiene su nombre legal y usted no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.
No se podrá renovar el pasaporte mediante el Formulario DS-82, y se debe solicitar un pasaporte nuevo en persona con el Formulario DS-11.
¿Qué tramite deberán hacer los menores de 16 años?
Los menores de 16 años no pueden acceder al trámite de renovación, y en todos los casos deben solicitar uno nuevo en persona mediante la presentación del Formulario DS-11. Los pasaportes emitidos a menores de 16 años tienen una vigencia de cinco años.
Se deben seguir los siguientes pasos:
- Presentarse en persona en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaporte.
- Completar el Formulario DS-11 sin firmarlo hasta que lo indique el funcionario.
- Presentar una prueba de ciudadanía estadounidense del menor.
- Presentar un documento que acredite la relación con los padres o tutores legales.
- Llevar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales.
- Pagar la tarifa correspondiente.