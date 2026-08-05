Durante décadas, los espejos fueron un elemento indispensable en baños, dormitorios y vestidores.

El avance de la tecnología comenzó a transformar incluso los objetos más cotidianos del hogar, dando lugar a una nueva generación de dispositivos que combina diseño, conectividad e innovación.

Los espejos tradicionales ya serán historia gracias a una experiencia mucho más completa e interactiva.

¿Qué son los espejos inteligentes que ganan popularidad en 2026?

Los llamados espejos inteligentes incorporan una pantalla digital oculta detrás del cristal y diferentes tecnologías que amplían considerablemente sus funciones.

Cuando no están en uso, funcionan como un espejo tradicional. Sin embargo, al activarse permiten acceder a distintas herramientas mediante conexión a internet o Bluetooth.

Su incorporación comenzó a crecer en hoteles, gimnasios y viviendas de alta gama, aunque cada vez existen más modelos para el público general.

¿Qué funciones ofrecen los nuevos espejos inteligentes?

Fuente: El Cronista.

Más allá de reflejar la imagen de la persona, estos dispositivos permiten realizar múltiples tareas.

Entre las funciones más destacadas se encuentran:

Reproducir música mediante Bluetooth.

Responder y realizar llamadas cuando están sincronizados con el teléfono celular.

Mostrar la hora y la fecha .

Informar el pronóstico del tiempo .

Encender iluminación LED regulable.

Controlar algunos dispositivos compatibles del hogar inteligente.

Acceder a asistentes virtuales en determinados modelos.

¿Por qué cada vez más personas reemplazan los espejos tradicionales?

Los especialistas en interiorismo destacan que estos dispositivos permiten ahorrar espacio al integrar varias funciones en un solo producto.

Además de su diseño minimalista, ofrecen mayor comodidad para quienes escuchan música mientras se preparan , trabajan desde casa o necesitan atender llamadas sin interrumpir su rutina.

La incorporación de iluminación inteligente también mejora la experiencia para maquillarse, afeitarse o realizar cuidados personales.

¿Dónde pueden instalarse?

Aunque inicialmente fueron diseñados para baños, actualmente los espejos inteligentes también se utilizan en:

Dormitorios.

Vestidores.

Salones de belleza.

Gimnasios.

Hoteles.

Consultorios.

Existen versiones resistentes a la humedad especialmente preparadas para ambientes con vapor.

¿Son el reemplazo definitivo de los espejos convencionales?

Si bien los espejos tradicionales siguen siendo una opción económica y ampliamente utilizada, los espejos inteligentes continúan ganando terreno gracias a la integración de tecnología, conectividad y confort.

Su capacidad para combinar entretenimiento, comunicación e información en un solo dispositivo explica por qué muchos expertos en diseño consideran que esta será una de las tendencias más fuertes para la renovación del hogar durante 2026.