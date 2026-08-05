América Latina acaba de sumar un nuevo parque acuático que se convertirá en el principal punto turístico.

Con una inversión millonaria y una mega infraestructura, el complejo fue diseñado para recibir a miles de visitantes cada día y ofrecer una experiencia acuática de nivel internacional.

¿Dónde está el nuevo parque acuático más grande de América Latina?

El nuevo parque acuático Xetulha forma parte del complejo IRTRA, ubicado en Retalhuleu , al suroeste de Guatemala .

La inauguración representa la mayor ampliación realizada por el Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA) en más de dos décadas y busca consolidar al país como uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica.

El acto de apertura contó con la participación del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, junto a autoridades del organismo.

¿Cómo es el parque acuático que aspira a ser el mejor de América Latina?

Fuente: El Cronista.

La obra demandó una inversión cercana a los US$ 92 millones e incorporó infraestructura de última generación.

Entre sus principales atractivos se destacan:

40 toboganes para todas las edades.

Piscinas familiares .

Piscina de olas .

Ríos de corriente .

Áreas infantiles con juegos acuáticos.

Espacios de descanso.

Restaurantes y servicios gastronómicos.

Amplias zonas verdes.

Toda la infraestructura fue diseñada para ofrecer una experiencia recreativa de nivel internacional .

Podrá recibir más de 10.000 visitantes por día

Uno de los aspectos que más llamó la atención es su enorme capacidad operativa.

Según informaron las autoridades del IRTRA, el parque podrá recibir hasta 10.000 personas por jornada , una cifra que lo posiciona entre los complejos recreativos más grandes de América Latina.

A su vez, el proyecto permitirá generar alrededor de 500 empleos directos y fortalecerá la actividad económica y turística de la región.

El objetivo es impulsar el turismo en Guatemala

Desde el IRTRA explicaron que la expansión busca incrementar la llegada de turistas nacionales e internacionales.

El parque acuático se integra a un complejo que ya incluye:

El parque temático Xetulul .

Hoteles temáticos.

Restaurantes.

Espacios para espectáculos.

Áreas recreativas para toda la familia.

La intención es que los visitantes permanezcan varios días en el destino y conviertan a Retalhuleu en uno de los principales polos turísticos de Centroamérica.