El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California puede suspender la licencia de conducir de una persona que no pague una sentencia judicial por un accidente de tránsito. La suspensión se activa cuando la víctima gana el juicio en la Corte de Reclamos Menores y el deudor no cumple con el pago ordenado.

Según el monto adeudado, la sanción puede extenderse hasta por seis años. El mecanismo lo puede solicitar cualquier persona que haya obtenido una sentencia favorable por un choque vehicular en carreteras del estado.

¿Quién puede pedir la suspensión de la licencia de conducir por una deuda?

Cuando una persona gana un juicio por accidente de tránsito, se convierte en “acreedor de la sentencia”. La parte que debe pagar es el “deudor de la sentencia”.

Si el deudor no cumple, el acreedor puede pedirle al DMV que suspenda su licencia. El formulario a usar depende del monto: DL 17 para deudas de u$s 1.000 o menos, y DL 30 para montos mayores, certificado por la Corte.

Pasos para solicitar la suspensión

Obtener el formulario correspondiente (DL 17 o DL 30) en el DMV o en dmv.ca.gov

Certificarlo en la oficina de la Corte de Reclamos Menores

Solicitar una copia certificada de la sentencia y pagar la tasa correspondiente

Enviar toda la documentación junto con el pago de la tarifa al DMV de California

Si el deudor no cumple, el acreedor puede pedirle al DMV que suspenda su licencia. Chat GPT

¿Cómo afecta la suspensión al deudor y qué debe hacer para evitarla?

Si la deuda es de u$s 1.000 o menos y sigue impaga 90 días después de que la sentencia quede firme, el DMV puede suspender la licencia hasta por 90 días . Esto solo alcanza al conductor del vehículo.

Si la deuda supera ese monto, la suspensión puede aplicarse también al titular registrado del vehículo y extenderse hasta seis años.

Para evitar o levantar la suspensión, el deudor debe pagar la sentencia y presentar ante el DMV una copia certificada de la satisfacción de la sentencia. También puede pedir al juez un plan de pagos en cuotas.