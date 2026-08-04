Conoce los beneficios de rociar este líquido alrededor del inodoro y por qué muchos lo suman a su rutina de limpieza.

Cuando se trata de limpiar el baño existen varios productos esenciales. Dependiendo de las preferencias, el vinagre blanco puede ser un aliado esencial para combatir suciedad resistente y malos olores.

A pesar de que no reemplaza otros desinfectantes específicos, rociar vinagre blanco alrededor de la base del inodoro una vez por semana sirve para complementar la rutina de limpieza del baño.

Rociar vinagre afuera del inodoro: ¿Para qué sirve?

El truco de rociar vinagre en la base del inodoro funciona para aflojar restos de suciedad y manchas superficiales, y a neutralizar malos olores.

También ayuda a mantener limpia una de las áreas donde más polvo y salpicaduras se producen y acumulan del bañ o. Al incorporar este truco a la rutina de limpieza semanal se logra evitar que la suciedad se adhiera con fuerza.

Tirar vinagre en el inodoro una vez a la semana: para qué sirve y cuáles son sus beneficios ChatGPT

¿Cómo implementar este método de limpieza?

Colocar el vinagre en un pulverizador limpio y rociar alrededor de la base del inodoro, la parte exterior y las uniones con el piso. Se debe dejar actuar entre 10 y 15 minutos , y posteriormente limpiar con un paño de microfibra y enjuagar con un paño humedecido en agua.

Se advierte que no se debe mezclar con lavandina ni con otros limpiadores que la contengan.

¿Por qué recomiendan rociar vinagre afuera del inodoro?

Usar este truco una vez por semana ayuda a evitar que la suciedad se adhiera y permanezca durante largos periodos de tiempo , por lo que facilita el mantenimiento del baño.

Esto funciona porque contiene ácido acético que ayuda a desprender residuos minerales y algunas manchas leves.

Evitar su uso sobre superficies como mármol o travertino.



