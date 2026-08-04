Para los entusiastas de aromatizar los ambientes, la variedad de productos disponibles es vasta, ya que existe una opción diseñada para cada preferencia y espacio del hogar.

No obstante, un número creciente de personas elige alternativas caseras, que pueden realizarse mediante la combinación de elementos comunes en la mayoría de los hogares.

En el marco de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, como la naranja o mandarina, se presentan como excelentes aliadas para la elaboración de preparaciones caseras, ya que, al ser combinadas con especias aromáticas como la canela, permiten perfumar cualquier espacio.

Hervir cáscaras de mandarina y canela: cómo se hace este truco

Para la elaboración de esta mezcla, únicamente serán requeridos los siguientes ingredientes:

1 litro de agua

Cáscaras de mandarina (la cantidad variará según la intensidad del aroma deseado)

2 ramas de canela

Los aceites naturales de las cáscaras de mandarina son grandes aliados para aromatizar los ambientes.

Paso a paso para aplicar el truco

Colocar todos los ingredientes en una olla.

Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para permitir que el aroma se disemine por todo el hogar.

Una vez que el líquido haya alcanzado una temperatura adecuada, se puede colar y verter en un pulverizador para emplear como aromatizante. Si se desea, pueden añadirse unas gotas de aceite esencial.

Otros consejos para potenciar esta mezcla casera

Utilizar jabones o aceites esenciales que pertenezcan a la misma familia aromática es una excelente alternativa para realzar la fragancia y asegurar que esta perdure en el ambiente durante un periodo extenso.

La combinación puede aplicarse sobre alfombras, cortinas y almohadones con el fin de asegurar una atmósfera refrescante, al mismo tiempo que relajante y acogedora para cualquier ocasión.