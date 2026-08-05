El Gobierno de Estados Unidos confirmó que intensificará las inspecciones y visitas casa por casa a empleadores que contraten inmigrantes indocumentados. La medida forma parte de la ofensiva que lidera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra quienes den trabajo a personas sin autorización legal.

La confirmación llegó hace unos meses, luego de que el vicepresidente JD Vance anunciara que ICE sumará más de 10.000 nuevos agentes e irá “puerta a puerta” para dar con inmigrantes sin papeles. La administración también puso el foco en los empleadores, a quienes responsabiliza por sostener la presencia de trabajadores indocumentados.

¿Qué va a investigar el Gobierno en los negocios que emplean indocumentados?

Los inspectores de ICE revisarán la documentación laboral ( formularios I-9 ) de cada empleado. También cruzarán registros de pago e identidad para detectar irregularidades en el estatus migratorio.

Según American Immigration Council, ICE contrató a la empresa Palantir para desarrollar ImmigrationOS, un sistema con inteligencia artificial que unifica datos para identificar y priorizar a quienes serán deportados. El contrato es por u$s 30 millones.

Qué revisan los agentes durante una inspección

Formularios I-9 de cada empleado

Registros de pago y nómina

Coincidencia entre identidad y documentación

Antecedentes de contratación irregular

Los inspectores de ICE revisarán la documentación laboral (formularios I-9) de cada empleado. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

¿Qué consecuencias enfrentan los empleadores que contraten personal sin papeles?

Las empresas con irregularidades pueden recibir multas económicas.

En los casos más graves, los responsables enfrentan cargos penales por emplear a sabiendas a trabajadores indocumentados. El Gobierno también evalúa avanzar contra empresas más grandes, hasta ahora al margen de los operativos.

Los trabajadores detectados sin autorización legal quedan expuestos a la detención inmediata. El proceso puede derivar en deportación sin demoras adicionales.